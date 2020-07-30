 

Мнение: «Завоз террористов»

30.07.2020, 13:20, Разное

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил, что на задержанных под Минском наемников «ЧВК Вагнера» завели уголовное дело о подготовке теракта.  Дословно: «33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена».

Равков уточнил, что задержанные уже начали давать показания.    Не удивлоюсь, если если через пару дней появится информация о явках с повинной и сделках со следствием  наемников «ЧВК Вагнера»….

Но остаюсь при своем мнение, что недоумков-россиян, некоторые из которых «поработали» еще на территории Украины, на Донбассе, для того и завезли в Минск, чтобы КГБ Беларуси их задержал и предъявил обвинения о подготовке теракта. Думаю, что их использовали втемную, они знать не знали, что прибыли в Беларусь с преступными целями.

Вполне возможно, что «завоз террористов» – это совместная операция спецслужб России и Беларуси, чтобы помочь Лукашенко сохранить власть в стране.

На снимке: Бойцы спецподразделения КГБ перед захватом наемников «ЧВК Вагнера». Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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