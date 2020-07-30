В Беларуси могут отключить интернет

30.07.2020, 13:18, Разное

Госсекретарь Совбеза и министр обороны Беларуси Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты в Центризбиркоме допустил, что в стране могут отключить интернет «в случае прямой угрозы безопасности страны». Об этом РИА Новости рассказал один из участников совещания кандидат Андрей Дмитриев.

«Я спросил [выступавшего Равкова] про возможное ограничение интернета, — вспомнил Дмитриев. — Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают [возможность] отключить интернет».

Равков, по словам Дмитриева, отметил, что после задержания накануне 33 наемников российской «ЧВК Вагнера» в Беларуси остаются еще порядка 170 их соратников (в КГБ Беларуси отмечали, что всего «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» прибыли около 200 «боевиков»). Из-за этого «есть риск на массовых мероприятиях», а под Псковом и Невелем (Псковская область) «формируются еще какие-то группировки».

Ранее СМИ уже сообщали, что Равков на встрече с кандидатами рассказал, что задержанные «вагнеровцы» дают показания в рамках расследования «подготовки теракта». Дмитриев добавил, что, со слов Равкова, некоторые из них якобы признают вину и говорят, что «приехали делать революцию». Российские телеграм-каналы же настаивали, что задержанные, среди которых многие ранее воевали в Донбассе, добирались через Минск за рубеж.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая запланировала на четверг встречу со сторонниками в минском парке Дружбы народов с выступлениями артистов, заявила, что не боится возможных провокаций на акции. Еще до того, как Равков объявил об усилении охраны предвыборных мероприятий из-за задержания россиян, к месту привезли металлические ограждения. «Я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере готово обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты», — рассказала TUT.by после встречи в ЦИК другой кандидат Анна Канопацкая.

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