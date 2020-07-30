Учёные установили связь между смехом и состоянием здоровья в преклонном возрасте

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30.07.2020, 13:17, Разное

Учёные из университета Нагоя в Японии установили связь между смехом и состоянием здоровья в преклонном возрасте. Оказалось, у тех, кто мало смеется повседневной жизни, значительно возрастает вероятность потери самостоятельности.
Специалисты в течении нескольких лет наблюдали за людьми, чей возраст превышал 65 лет. В исследовании приняли участие более 14 000 человек. Целью данной научной работы было установить взаимосвязь между частотой смеха и способностью в дальнейшем самостоятельно ухаживать за собой. Всех добровольцев разделили на четыре группы в соответствии с тем, как часто они смеются.

В итоге учёным удалось определить, что шанс лишиться способности передвигаться и ухаживать за собой без чьей-либо помощи у тех, кто практически не смеётся, увеличивается в 1,4 раза в сравнении с теми, кто делает это почти ежедневно. Стоит отметить, что ранее никто из специалистов по всему миру не приходил к подобным выводам. Руководитель исследования Кэндзи Такэути предположил, что данное явление имеет место быть из-за позитивного воздействия смеха на иммунитет.

«Есть данные, что частый смех приводит к улучшению иммунных функций и стимулировании кровообращения», – отметил эксперт.

Однако учёным пока не удалось выяснить, связана ли частота смеха с продолжительностью жизни. Тем не менее, они планируют применять результаты данной научной работы для предсказывания вероятных изменений в здоровье пожилого человека ещё на начальном этапе.





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