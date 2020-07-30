По факту убийства рэпера Картрайта возбудили дело

30.07.2020, 13:16, Новости дня

Уголовное дело по факту убийства возбуждено после обнаружения в квартире в центре Петербурга останков, предположительно, украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщили городском СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – передает ТАСС сообщение СК.

По информации СК, установлена женщина 1984 года рождения, расчленившая тело вышеуказанного мужчины. После проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению обстоятельств и причин смерти мужчины будет дана правовая оценка ее действиям.

Ранее в четверг сообщалось, что расчлененные останки участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней пролежали в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, тело мужчины расчленила его жена.