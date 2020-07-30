 

В МИД заверили в отсутствии у РФ стремления к формированию зон влияния

30.07.2020, 13:16, Новости дня

Россия не стремится к формированию в своих целях каких-либо зон влияния, рассчитывает выстраивать свое партнерство со странами-членами АСЕАН на этих принципах, сообщил директор департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД Алексей Овчинников.

Овчинников сообщил в ходе онлайн-конференции на тему «Рост региональной мультиполярности и важность центральной роли АСЕАН в регионе Юго-Восточной Азии», что РФ «никогда не стремилась и сейчас не стремится к формированию каких-то зон влияния для себя, полюсов и так далее». Москва хотела бы «подходить очень прагматично и реалистично к налаживанию взаимодействия с Ассоциацией», базировать на этом «наше стратегическое партнерство», передает РИА «Новости».

«Если мы когда-нибудь будем более «асеаноцентричны», нежели сама АСЕАН, то вы уж нас извините», – добавил он.

Овчинников напомнил, что у РФ с АСЕАН «большая повестка дня»: «Расширяются направления взаимодействия, добавляем высокотехнологические сферы (…) в области информационных технологий, умных городов, образовательной сфере. В торгово-экономической (сфере) также много что нужно сделать, дай Бог, чтобы была позитивная динамика», – сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Москва «была, есть и останется» на долгосрочную перспективу реальным и активным стратегическим партнером Ассоциации.

«Это не политкорректность, это – сознательный выбор в поддержку именно «асеаноцентризма», – указал Овчинников.

Напомним, в АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма и Лаос.





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