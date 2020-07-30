Песков не согласился со словами Дерипаски о борьбе властей РФ с санкциями

30.07.2020, 13:16, Новости дня

Противодействием санкциям и вопросами импортозамещения занимается все руководство и вся промышленность России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова бизнесмена Олега Дерипаски.

«Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессу по импортозамещению, процессы по импортозамещению в секторе производства, промышленного производства проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям неверно», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что этими вопросами занимаются «все правительство и все руководство страны, и вся ее промышленность». «Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Дерипаски в интервью РБК заявил, что якобы всего четыре человека в РФ занимаются минимизацией эффектов от санкций.

Ранее в июле Дерипаска заявил, что поддержка россиянами поправок в Конституцию свидетельствует о принятии гражданами курса страны, который он сравнил с программой Франклина Рузвельта New Deal по выводу американской экономики из Великой депрессии в 1930-е годы.