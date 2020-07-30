 

Хетчбэк Mini One подорожал в РФ на 30 тыс. рублей

30.07.2020, 13:11, Новости дня

Британская компания MINI увеличила стоимость минимальной версии хетчбэка MINI One на российском рынке.

В свою очередь, теперь приобрести автомобиль можно на 30 тысяч рублей дороже, что соответствует увеличению на 1,9%. Следует отметить, что данный автомобиль поставляется с 1,5-литровым бензиновым мотором, который выдает 136 л.с. мощности. Финальный ценник на автомобиль составляет 1,59 млн рублей. Напомним, в минувшем месяце автомобиль уже становился дороже на 40-100 тысяч рублей в разных комплектациях.

Также следует выделить, что в июле стартовал прием заказов на обновленный кроссовер MINI Countryman, который начнут собирать в следующем месяце, а стоимость автомобиля составит порядка 2,2 млн рублей в базовой комплектации.





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