Почему женщины и мужчины бегают по-разному?

30.07.2020, 13:02, Разное



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Группа исследователей из США сравнила характеристики мышечной силы у 14 мужчин-марафонцев и 20 женщин во время бега с помощью специального анализа компонентов бега. Исследование проводилось с целью выявления источников отклонений в силе мышц нижних конечностей и изменениях их силы у бегунов разного пола.Полученные данные оценивались с помощью скелетно-мышечного моделирования.

Ученые увидели, что величина силы для мышц задней поверхности бедра, икроножных и подошвенных мышц во время бега у мужчин была выше независимо от варианта приземления стопы. Представители сильного пола также показали большую изменчивость в выборе времени развития максимальной силы ягодичной мышцы и величине локальных пиков силы икроножной мышцы и подошвенных мышц по сравнению с женщинами.

Исследователи сделали вывод, что это различие, скорее всего, приводит к повышенной нагрузке на ахиллово сухожилие у мужчин, так как оно отвечает за передачу сил икроножной мышцы и мышц подошвы на пяточную кость. Полученные данные отчасти объясняют, почему у мужчин-бегунов чаще развивается тендинопатия ахиллова сухожилия — дегенеративный процесс, который сопровождается изменением структуры сухожилия, отеком и воспалением.

В ходе исследования женщины продемонстрировали меньшую изменчивость во времени развития пиковой силы большой ягодичной мышцы и икроножной мышцы. Кроме того, у них меньше изменялась величина развития силы большой ягодичной мышцы и мышцы задней поверхности бедра. Это может означать, что бегуны женского пола испытывают меньшую вариабельность в загрузке тканей по сравнению с мужчинами.

«Если большая изменчивость уменьшает риск развития травм, способствуя более широкому распределению нагрузки на ткани и улучшая адаптацию к новым условиям, подобные находки могут говорить о пользе включения в тренировки женщин этого самого элемента изменчивости (например, бег с изменением темпа или бег по пересеченной местности)», – написал на своей странице в Facebook врач и марафонец Евгений Суборов.