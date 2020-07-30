Экс-посол в Турции Ричард Мур назначен главой британской разведки MI6
30.07.2020, 12:55, Новости дня
Бывший британский посол в Турции Ричард Мур станет новым руководителем секретной разведывательной службы MI6, в задачи которой входит противодействие террористическим угрозам из-за рубежа.
57-летний Мур приступит к исполнению обязанностей осенью.
Мур, который был высокопоставленным сотрудником Форин-офиса, учился в Оксфордском университете и Гарварде.
В качестве своих интересов он указывает гольф, пешие прогулки, подводное плавание с аквалангом, турецкие ковры, фарфор и посещение исторических мест.
Он родился в Ливии и свободно говорит по-турецки.
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Русская служба «Голоса Америки»
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