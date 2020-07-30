Мнение: Суверенный интернет заждался. Россию подготовят к отключению от мирового интернета за полтора года

30.07.2020, 12:54, Разное

Разговоры, в принципе, давно об этом ходят….Однако теперь Роскомнадзор заявил :«Суверенный интернет» будет готов в конце 2021 года.. Учения по отключению от мирового интернета будут проводить раз в квартал. Правительство предложило запретить россиянам ходить на сайты вне зоны «.ru» . Прорыв?

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» информационная система Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ИС ЦМУ ССОП) должна быть создана за три года – до конца 2021-го

«Первая очередь ИС ЦМУ ССОП была создана в декабре 2019 года, проведена приемка с участием представителей государственных органов», – рассказали в ведомстве, добавив, что сейчас «создается вторая очередь системы».

В феврале-2019 года Путин заявил, что интернет является изобретением спецслужб Запада, которые «там сидят и все слушают и накапливают оборонную информацию».

Россия не собирается сама отключать себя от мировой сети, но теоретически такое решение могут принять на Западе, и к такому развитию событий следует «готовиться и быть готовыми», сказал Путин.

Понятно, что его “инструмент”- это телевидение, с его тупыми остановочными материалами. Понятно, что из интернета люди узнают гораздо больше, оперативнее и- ГЛАВНОЕ, правду.

Как бы я, в Москве, узнал о событиях в Хабаровске? По ТВ- полное (трусливое) замалчивание.

По этому я верю в то, что в России нас и правда отключат от мирового интернета. В добавок еще и скажут, что это по нашим же просьбам.

Как вам перспективка?