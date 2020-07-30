«Это уже совсем за гранью добра и зла»: Глызин отреагировал на слухи о своей смерти

30.07.2020, 12:53, Разное

Совсем недавно в Сеть попала информация о том, что у Алексея Глызина начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые стали причиной его смерти. Певец впервые отреагировал на эти слухи, заявив, что подобные высказывания находятся за гранью добра и зла.

На протяжении нескольких дней Алексей Глызин выступал на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Там, во время разговора с журналистами, он затронул тему своей «смерти». Как оказалось, артист видел многочисленные новости, в которых сообщалось о его кончине. Это стало для исполнителя настоящим шоком и ужасом. Тем не менее, он отнёсся к данной ситуации с юмором.

«Во время смерти я был жив. Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла», заявил Глызин. Певец также отметил: он совершенно не знает, что ответить по этому поводу, так как этот случай вне его понимания.

Однако артист не спешит расстраиваться, веря в примету, которая гласит: «Если человека похоронили значит, он будет долго жить». Алексей Глызин убеждает: он намерен умирать, так как имеет большую семью, которую нужно обеспечивать. Кроме того, артист не собирается останавливаться на достигнутом.