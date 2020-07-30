 

Генпрокуратура сообщила о резком росте числа фейков в интернете в пандемию

30.07.2020, 12:53, Новости дня

Число фейков в Сети за время пандемии существенно выросло, за полгода в РФ удалены сообщения с 25 тыс. ресурсов, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«В связи с пандемией существенно возросло количество фейков в сети интернет… В целях блокировки недостоверной информации в Роскомнадзор направлено 153 требований», – рассказал Буксман, ответив, что за аналогичный период 2019 года было направлено всего шесть требований.

По его словам, итого «заблокировано свыше 4 тыс. сайтов, с более чем 25 тыс. ресурсов противоправные сообщения удалены», передает РИА «Новости».

Минувшей весной надзорное ведомство стало регулярно публиковать сводки по борьбе с фейками на тему COVID-19 в разных регионах. Одни пользователи писали о том, что вируса вообще не существует, другие считали, что «реальные цифры заболеваемости», напротив, в разы выше официальных, третьи выдвигали другие конспирологические теории.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что лежит в основе теории «ковид-заговора» и почему многие люди с легкостью начинают верить в нее?





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