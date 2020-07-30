Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

30.07.2020, 12:53, Новости дня

К западным онлайн-платформам, таким как YouTube, следует относиться с низкой степенью доверия, так как оттуда в любой момент могут «выкинуть за шкирку вместе с аккаунтом», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.

Он отметил, что «любая западная платформа – это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду». «Никаких правил здесь нет – ни гарантий, ни правил», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

По его мнению, «ко всем этим ресурсам» нужно относиться «с низкой степенью доверия».

Ранее Песков также заявил, что в современном мире следует критично относиться к любой неофициальной информации.

Напомним, YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.