Генпрокурор потребовал реального восстановления прав россиян

30.07.2020, 12:48, Новости дня

Генеральный прокурор Игорь Краснов потребовал от подчиненных добиваться реального восстановления прав граждан, информирует пресс-служба ведомства.

В четверг в Генеральной прокуратуре под председательством Краснова прошла коллегия «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2020 года и о задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности на второе полугодие».

«Крайне важно добиваться, чтобы любое надзорное мероприятие, каждая ситуация, с которой к вам пришли люди, имели конечный результат в виде реального восстановления нарушенного права», – передает РИА «Новости» слова Краснова.

За прошедшие полгода прокуроры выявили 2,5 млн нарушений федерального законодательства. К административной ответственности привлечено 119,4 тыс. человек, возбуждено 11,5 тыс. уголовных дел.

Кроме того, на коллегии надзорного ведомства по итогам работы в первом полугодии этого года стало известно, что российские прокуроры добились перечисления врачам задержанных или не начисленных им стимулирующих выплат на 1,5 млрд рублей, а также погашения долгов по зарплате на 4,3 млрд рублей.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции в зоне особого внимания прокуроров находились вопросы оказания гражданам медицинской помощи, обеспечения их лекарствами и средствами индивидуальной защиты, обеспечения социальных гарантий. По результатам вмешательства прокуратуры обеспечено перечисление 1,5 млрд рублей стимулирующих выплат. Таким образом, восстановлены права 55 тыс. медработников», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Кроме того, после вмешательства прокуроров перед 282,8 тыс. граждан погашены долги по зарплате на 4,3 млрд рублей.

Предпринимателям благодаря работе прокуроров погашены долги по исполненным госконтрактам на 16,3 млрд рублей. Прокурорского вмешательства потребовали и факты нарушений прав бизнесменов на получение господдержки.