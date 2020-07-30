Раскрыты зарплаты участников шоу “Дом-2”

30.07.2020, 12:43, Разное

Участникам проекта запрещено раскрывать свои зарплаты. Они рассказывают о полученных деньгах, когда уходят за периметр либо анонимно.

По имеющейся информации, зарплата на шоу “Дом-2” упала в два раза. Экс-участник Рустам Солнцев получал пять тысяч долларов в месяц, а самый большой гонорар был у Виктории Бони – восемь тысяч долларов. Солнцев заявил, что другие участники проекта получали такую же сумму, как и он.

Это касается Ольги Бузовой и Алены Водонаевой. На тот момент это было примерно 150 тысяч рублей. Сейчас ведущий шоу Влад Кадони имеет “максимум 140 тысяч в месяц”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Ноя 2018 в 6:12 PST

Бородина и Бузова получают сейчас больше, поскольку участвуют еще в одном проекте – “Бородина против Бузовой”. По некоторым данным, их зарплата зависит от количества съемочных дней. Порой сумма достигает 30 тысяч долларов.

Рядовые участники шоу “Дом-2” довольствуются не такими крупными суммами, как их коллеги десять лет назад. На протяжении испытательного срока, а это два месяца, им платят всего 17 тысяч рублей. Кто много скандалит, имеет больше денег – от 70 до 150 тысяч рублей.