Жестокая расправа над женщиной на глазах у детей под Челябинском попала на видео

30.07.2020, 12:23, Разное

Днем 29 июля на трассе близ деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области мужчина искромсал ножом жену, передает телеканал “360”. Супруги ехали вместе с дочерьми двух и четырех лет к стоматологу. В какой-то момент они остановились на обочине – возник конфликт.

Злоумышленник буквально искромсал женщину на глазах у детей. Очевидцы сняли произошедшее на видео.