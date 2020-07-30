 

Жестокая расправа над женщиной на глазах у детей под Челябинском попала на видео

30.07.2020, 12:23, Разное

Днем 29 июля на трассе близ деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области мужчина искромсал ножом жену, передает телеканал “360”. Супруги ехали вместе с дочерьми двух и четырех лет к стоматологу. В какой-то момент они остановились на обочине – возник конфликт.

Злоумышленник буквально искромсал женщину на глазах у детей. Очевидцы сняли произошедшее на видео.





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