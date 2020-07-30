СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК “Вагнер”

30.07.2020, 12:18, Новости дня

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнер”. Об этом в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

“СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков”, – сказали в ведомстве.

Непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора Украины.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российскими боевиками ЧВК “Вагнер” в Беларуси.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

О вероятном требовании экстрадиции украинских боевиков группы говорил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос и Министерство иностранных дел Украины.