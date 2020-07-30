Американские конгрессмены раскритиковали Amazon, Apple, Facebook и Google

30.07.2020, 12:16, Новости дня

Крупнейшие IT-компании мира – Amazon, Apple, Facebook и Google – подверглись жесткой критике во время слушаний в антимонопольном подкомитете Конгресса США.

Заседание длилось более пяти часов, на вопросы конгрессменов по видеосвязи отвечали главы Amazon, Apple, Facebook и Google – Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи. Никогда прежде они не давали показаний перед конгрессменами вместе, передает Deutsche Welle.

Председатель подкомитета Дэвид Сиссилин упрекнул корпорации в «монопольной власти». «Чтобы расти, доминирующие платформы использовали свое влияние разрушительным, вредным образом», – сообщил он.

По мнению Ссиссилина, некоторые компании необходимо «разделить», деятельность других – «надлежаще регулировать».

По итогам слушаний антимонопольный комитет, который входит в состав юридического комитета, должен разработать рекомендации по регулированию деятельности крупнейших IT-компаний.

Тем временем мессенджер Telegram подал в Еврокомиссию официальную антимонопольную жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store. Перед этим основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру.