Связь вероятного роста числа заразившихся COVID-19 осенью с началом учебного года опровергли

30.07.2020, 12:16, Новости дня

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью в РФ возможен, но не из-за начала учебного года у школьников и студентов, а в связи с сезонными ОРВИ, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Осенью может ожидаться подъем заболеваемости СОVID-19, но не к 10-14 сентября, а в связи с сезонным ростом ОРВИ. Если сравнивать с весной [апрель – май], то такого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией быть не должно, так как постепенно происходит формирование коллективного иммунитета к новому коронавирусу», – передает ТАСС слова Тотоляна.

Эксперт отметил, что по состоянию на июнь в Москве и Санкт-Петербурге доля населения с антителами к вирусу уже достигла 26%. Поэтому ожидается, что к началу учебного года уровень иммунной прослойки будет еще выше. Кроме того, среди детей дошкольного и школьного возраста были установлены максимальные показатели коллективного иммунитета. Это, по его словам, «вселяет еще больше оптимизма относительно, того как пройдет начало учебного года».

При этом в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера не дают оценку тезисам ученых из университета Петра Великого, поскольку непонятно, какие факторы учитывались при составлении модели.

«Необходимо ознакомиться с описанием модели, или с публикациями этих специалистов на данную тему. Иными словами, чтобы сказать правильны ли расчеты, необходимо увидеть сами расчеты, а не их конечный результат. Из заданного вопроса непонятно какие факторы, кроме длительности инкубационного периода, были учтены при моделировании», – отметил Тотолян, добавив, что научные организации Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг за ситуацией.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 5509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 834 499 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 629 655 человек, из них 9322 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 13 802 человека. Накануне, 29 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5475. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 34.



