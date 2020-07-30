Эксперты Роскачества составили рейтинг лучших беспроводных наушников

30.07.2020, 12:09, Разное

Эксперты Роскачества составили рейтинг, куда вошли лучшие беспроводные наушники. В перечне оказались и новые модели, недавно вышедшие на рынок.

Первые три места заняла продукция компании Sennheiser. На четвертой позиции оказались беспроводные наушники. Пятерку лидеров замкнул девайс от Samsung.

Специалисты Роскачества не оценили наушники Sony. По их словам, в модели WH-CH710N присутствует некачественный пластик, на голове имеется неудобная посадка, а крепление чаш является ненадежным. Со временем в данных наушниках становится сильно жарко. К тому же в комплект не входит твердый чехол, где можно переносить аксессуар.

В ведомстве отметили, что наушники плотно закрепились в жизни современных людей. На рынке представлено масса вариантов товара. В нем нуждаются практически все обладатели плееров и смартфонов. Однако стоит помнить, что в наушниках нельзя находиться очень долго, слушая музыку громкостью более 80 дБ.

Эксперты поспешили напомнить, что звуки силой от 90 дБ являются очень опасными. В наушниках максимальная громкость достигает 130 дБ.