 

Глава ДУМ РФ поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

30.07.2020, 12:08, Новости дня

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) и Совета муфтиев РФ (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с Курбан-байрамом и выразил надежду на то, что верующие правильно восприняли введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения его празднования.

«От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, всего нашего духовенства и себя лично я сердечно поздравляю всех вас с великим торжеством мусульман – светлым праздником Ид аль-адха, Курбан-байрамом! <…> Сегодняшняя реальность такова, что обеспечение безопасности заключается в ограничении очного общения, отказа от скопления большого количества людей. Уверен, что мои единоверцы во всем мире правильно оценили ограничения, введенные в празднование Курбан-байрама и совершение хаджа. <…> Преисполненные чувствами благодарности и смирения перед Всевышним Аллахом, надевая праздничные одеяния, с улыбками на лицах и радостью в душе, мы намерены провести этот праздник со своими самыми близкими – домочадцами, провозглашать слова такбира – восхваления Аллаха, дарить радость праздника всем окружающим», – передает ТАСС слова муфтия.

Ранее сообщалось, что утренняя праздничная молитва в Курбан-байрам 31 июля в Москве состоится только в Соборной мечети без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. 





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