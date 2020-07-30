 

Путин и президент Кипра обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

30.07.2020, 12:08, Новости дня

Президенты РФ и Кипра Владимир Путин и Никос Анастасиадис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования, информирует пресс-служба Кремля.

«В контексте предстоящего в этом году 60-летия установления дипломатических отношений отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер многопланового сотрудничества между Россией и Кипром», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры страны обсудили актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях. Была акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами.

Также рассмотрена региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования, добавили в пресс-службе.

В июне стало известно, что переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром зашли в тупик, в результате договоренность может быть расторгнута.





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