Мнение: Письма читателей насчет бабушкиного антиквариата

30.07.2020, 11:54, Разное

Относительно часто я получаю сообщения, в которых читатели блога просят взглянуть на какую-либо антикварную вещь, найденную на семейной жилплощади.

Честно говоря, за все прошедшие годы один-единственный раз этот предмет оказался достойным (потом оказалось, потому что биодедушка был ЦКшным врачом, вот от него и осталась реальная ценность).



фото: мое

Обычно мне приходится разочаровывать: "то, что вы видите, не настоящий Маковский, а ученическая копия, явно сделанная в советское время", "это открытка из серии виды Сочи, только переделанная акварелью", "цена этому будет около тысячи рублей максимум, не надейтесь", "нет, это явно не картина Рубенса, тайно вывезенная из дрезденского музея".

Тем не менее, тут мне пришла в голову мысль.

Наверняка не все, кто хотел бы о подобном спросить, находят, куда мне писать, и вообще решаются это делать.

Что вы думаете о

введении специальной анонимной рубрики "письма читателей"?

Я вот сейчас накидаю примерно, как я ее вижу, а вы досыпьте своих комментариев и идей.

Скажем, читатель мне присылает фотографию предмета.

Я публикую анонимно ее, и рассказываю, что это за вещь, и что с ней можно сделать. На пальцах объясняя. что вот такой-то мазок автоматически уменьшает ее возраст на 100 лет, а такая-то подпись явно фальшивая. (Или наоборот).

Я готова брать на такую "интернет-экспертизу", мне кажется, только живопись и графику. Предметы декоративно-прикладного искусства (фарфор, статуэтки и проч.) не возьмусь — я вообще в этом не специалист. Да и вдобавок, именно ДПНИ обычно можно легко нагуглить аналоги в интернете. (Вот если нельзя, то это уже интересней).

Если я вижу, по присланной фотографии, что вещь ВАУ и вообще почти утерянный "рембрандт", то можно ее даже не опубликовать, а прямо сразу сводить с какими-нибудь людьми из сферы антиквариата, которые готовы ее купить. Или хотя бы сделать нормальную экспертизу.

Если я вижу что-то сложное и непонятное мне, то, соответственно, могу привлекать своих коллег-искусствоведов-вещевиков для гостевой экспертизы для публикации в данном блоге.

Как вам такой план потенциальной рубрики?

Интересно будет читать такое?

Найдется, что мне в такую рубрику прислать?