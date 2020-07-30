Названа предположительная причина смерти рэпера Картрайта

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30.07.2020, 11:53, Новости дня

Украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко), тело которого было обнаружено в квартире в центре Петербурга, мог умереть от передозировки наркотиков, сообщил источник в силовых структурах со ссылкой на показания задержанной сожительницы музыканта.

«По предварительным данным, задержанная обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно, от передозировки наркотиков, умер ее сожитель», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, после этого сожительница не обращалась в экстренные службы и, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти. Эта информация будет проверена в ходе разбирательства.

Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. Он выступал в Санкт-Петербурге на площадке Versus Battle под псевдонимом Энди Картрайт.

Ранее в четверг сообщалось, что расчлененные останки участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней пролежали в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, тело мужчины расчленила его жена.





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