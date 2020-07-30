Названа предположительная причина смерти рэпера Картрайта
30.07.2020, 11:53, Новости дня
Украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко), тело которого было обнаружено в квартире в центре Петербурга, мог умереть от передозировки наркотиков, сообщил источник в силовых структурах со ссылкой на показания задержанной сожительницы музыканта.
«По предварительным данным, задержанная обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно, от передозировки наркотиков, умер ее сожитель», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, после этого сожительница не обращалась в экстренные службы и, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти. Эта информация будет проверена в ходе разбирательства.
Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. Он выступал в Санкт-Петербурге на площадке Versus Battle под псевдонимом Энди Картрайт.
Ранее в четверг сообщалось, что расчлененные останки участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней пролежали в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, тело мужчины расчленила его жена.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет