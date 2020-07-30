 

Россиянам разрешили называть себя эльфами

30.07.2020, 11:53, Новости дня

Замруководителя Росстата Павел Смелов сказал, что ведомство не станет бороться с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года.

«Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну – на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», – передает РИА «Новости» слова Смелова.

Он отметил, что такого рода явления происходят при переписи в любой стране мира и не являются массовыми. Перепись обезличена, и человек, назвавший себя эльфом, также будет учтен в статистике.

Смелов при этом подчеркнул важность достоверности данных при проведении переписи. Реальные данные о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий, сказал представитель Росстата.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель РФ сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тыс. полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

Напомним, 24 июля зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что при указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Космическому туристу собрались разрешить выход в открытый космос на полтора часа

02.07 / Ермак об инициативе запрета публикации прослушек чиновников: Цель – убрать токсичность с имиджа Украины

25.06 / “Полтавский супермен”. Благодаря 16-летнему вратарю “Ворскла” вышла в финал Кубка Украины по футболу

10.07 / Лукашенко объявил себя «ярым сторонником» электромобилей

29.06 / Антитеррористический центр СНГ заявил об использовании коронавируса боевиками

14.07 / Япония нашла изъяны в антикоронавирусных мерах на военных объектах США

10.07 / Сестра Ким Чен Ына считает, что нового саммита с США в этом году не будет

24.06 / В России суточное количество заболевших COVID-19 неделю не превышает 8 тысяч

27.06 / Американских миллениалов назвали виновниками новой волны коронавируса в США

02.07 / Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска