Россиянам разрешили называть себя эльфами

30.07.2020, 11:53, Новости дня

Замруководителя Росстата Павел Смелов сказал, что ведомство не станет бороться с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года.

«Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну – на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», – передает РИА «Новости» слова Смелова.

Он отметил, что такого рода явления происходят при переписи в любой стране мира и не являются массовыми. Перепись обезличена, и человек, назвавший себя эльфом, также будет учтен в статистике.

Смелов при этом подчеркнул важность достоверности данных при проведении переписи. Реальные данные о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий, сказал представитель Росстата.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель РФ сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тыс. полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

Напомним, 24 июля зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что при указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности.