 

В Сети обсуждают пророческий снимок расчлененного рэпера Энди Картрайта

30.07.2020, 11:53, Разное

Перед смертью расчлененный своей женой рэпер Энди Картрайт опубликовал «пророческое» фото со странной татуировкой. Снимок появился на странице музыканта в Instagram-аккаунте до того как стало известно о гибели исполнителя.
На фото была запечатлена рука Энди Картрайта с татуировкой в виде катафалка, который сопровождала надпись «Будет маловат». Изначально никто не обратил на это внимание, поскольку музыкант данным постом призывал поделиться своими фотографиями татуировок, но после его смерти многие подписчики увидели в публикации предзнаменование смерти.

Кроме того, некоторые пользователи Сети увидели путаницу в датах публикации и смерти. Фотография появилась в Instagram 3 дня назад, а рэпера расчленили 4 дня назад, о чем заявляла его супруга. Теперь фанаты творчества Энди Картрайта подозревают, что жена сфотографировала уже умершего мужа, а потом опубликовала снимок на его странице.





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