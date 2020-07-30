 

Трамп заявил, что Байден разрушит американскую энергетику

30.07.2020, 11:45, Новости дня

ВАШИНГТОН – Во время визита в Техас президент США Дональд Трамп расхваливал свою энергетическую политику, предупреждая, что нефтегазовая индустрия этого штата будет разрушена, если на выборах победит его соперник, бывший вице-президент Джо Байден.

«Радикальные левые борются за то, чтобы ликвидировать американскую энергетику, уничтожить нефтегазовую промышленность и лишить вас рабочих мест», – заявил Трамп.

Техас занимает первое место среди американских штатов в энергетическом секторе в плане занятости и общего объема производства. Однако отрасль недавно ощутила серьезный удар из-за низких цен и пандемии коронавируса.

Заявление президента позвучало на его встрече с сотрудниками Double Eagle Energy – нефтегазовой компании среднего размера из Мидленда, работающей в жарком и пыльном Пермском бассейне.

Тем временем штаб Байдена раскритиковал Трампа.

«Господин президент, сейчас не время для политиканства или позирования перед фотографами, – говорилось в заявлении, выпущенном штабом Байдена. – Техасцам нужен президент с опытом и видением, который будет бороться за семьи вне зависимости от того, сколько катастроф обрушатся на наши берега».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Кононенко осудил отдыхающих, расхаживающих по городу-герою в купальниках

01.07 / Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

24.06 / Памятник Герою СССР Ашоту Аматуни открыли в Крыму

22.07 / Перестрелка произошла на похоронах в США, пострадали 14 человек

27.07 / Эрдоган и Путин призвали к армяно-азербайджанским мирным переговорам

02.07 / Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

04.07 / Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

29.06 / Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

27.06 / Легкоатлеты из РФ обратились к международному сообществу

21.07 / Парламент Великобритании обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска