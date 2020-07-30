Лидер движения за гражданские права Джон Льюис будет похоронен в Атланте
30.07.2020, 11:45, Новости дня
Символ американского движения за гражданские права конгрессмен Джон Льюис будет похоронен в четверг после мемориальной службы в Атланте.
Ожидается, что на службу приедут бывшие президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.
Предполагается, что Обама выступит с речью.
После этого Льюис будет похоронен на кладбище Саут-Вью в Атланте.
Он скончался 17 июля от рака поджелудочной железы в возрасте 80 лет.
Льюис проработал в Палате представителей США 33 года, представляя в ней 5-й округ Джорджии, в который входит Атланта.
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Русская служба «Голоса Америки»
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