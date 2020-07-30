 

Лидер движения за гражданские права Джон Льюис будет похоронен в Атланте

30.07.2020, 11:45, Новости дня

Символ американского движения за гражданские права конгрессмен Джон Льюис будет похоронен в четверг после мемориальной службы в Атланте.

Ожидается, что на службу приедут бывшие президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Предполагается, что Обама выступит с речью.

После этого Льюис будет похоронен на кладбище Саут-Вью в Атланте.

Он скончался 17 июля от рака поджелудочной железы в возрасте 80 лет.

Льюис проработал в Палате представителей США 33 года, представляя в ней 5-й округ Джорджии, в который входит Атланта.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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