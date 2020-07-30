Вдова Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

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30.07.2020, 11:30, Новости дня

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.

Она рассказала, что пыталась решить проблему с родственниками артиста мирным путем, однако они не пошли на диалог. По словам Бик, вскоре ей стали поступать анонимные угрозы.

«Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: «Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении – от тебя хотят избавиться», – передает РИА «Новости» слова Бик.

Вдова актера отметила, что планирует обратиться в СМИ, чтобы контролировать ситуацию извне.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. В начале октября 2019 года сообщалось, что причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Актер находился в реабилитационном центре. Очевидец сообщал, что у Марьянова за сутки до гибели началось обострение, он кричал и просил о помощи.

Напомним, 18 октября в СК сообщили, что уголовное дело в отношении Оксаны Богдановой – главы реабилитационного центра «Феникс» в Московской области, где умер актер Дмитрий Марьянов, направлено в суд.





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