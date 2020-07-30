 

В районе предполагаемого крушения Ан-2 в Бурятии ввели режим ЧС

30.07.2020, 11:30, Новости дня

Власти объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более десяти дней назад самолета Ан-2, сообщила пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.

Хамаганова сообщила в Facebook, что «в Тункинском районе районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям правительство Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в связи с проведением поисково-спасательных работ по поиску самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс».

В поисках участвуют 52 человека: сотрудники МЧС, спасатели, работники районной администрации, родственники, охотники и следопыты.

Напомним, Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Глава Бурятии взял поиски на личный контроль.

Сообщалось об обнаружении самолета в Иркутской области, однако позже эту информацию опровергли.

Отметим, что в середине июля стало известно о возможном запрете самолетов-кукурузников в РФ – в Росавиации считают, что несерийные самолеты не отвечают требованиям безопасности.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В РФ подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

27.06 / США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнением на западе Украины

04.07 / Встреча в Берлине политсоветников «нормандской четверки»: «договорились договариваться»

07.07 / Помпео допустил возможность запрета TikTok в США

29.07 / Бренд Nissan увеличил цены на внедорожники Terrano и X-Trail в России

07.07 / Видео: Шесть соборов, менявших веру

07.07 / В Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле

09.07 / CNN – Вашингтон может депортировать миллион иностранных студентов — но это ударит по самим США

10.07 / Химпредприятия Днепропетровской области просят Зеленского обратить внимание на импорт минеральных удобрений в Украину

25.06 / Спецвыпуск программы “Москва. Кремль. Путин”: президент рассказал о тяжелом испытании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска