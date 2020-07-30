В районе предполагаемого крушения Ан-2 в Бурятии ввели режим ЧС

30.07.2020, 11:30, Новости дня

Власти объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более десяти дней назад самолета Ан-2, сообщила пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.

Хамаганова сообщила в Facebook, что «в Тункинском районе районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям правительство Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в связи с проведением поисково-спасательных работ по поиску самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс».

В поисках участвуют 52 человека: сотрудники МЧС, спасатели, работники районной администрации, родственники, охотники и следопыты.

Напомним, Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Глава Бурятии взял поиски на личный контроль.

Сообщалось об обнаружении самолета в Иркутской области, однако позже эту информацию опровергли.

Отметим, что в середине июля стало известно о возможном запрете самолетов-кукурузников в РФ – в Росавиации считают, что несерийные самолеты не отвечают требованиям безопасности.