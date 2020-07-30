Белоруссия и Украина договорились об усилении пограничного режима

30.07.2020, 11:30, Новости дня

Минск и Киев договорились об активном взаимодействии пограничных ведомств и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации в своих странах, информирует пресс-служба МИД Белоруссии.

«Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», – отметили в белорусском МИД, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что встречи с главами дипломатических миссий РФ и Украины в связи с задержанием Белоруссии российских граждан прошли в МИД Белоруссии.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск завил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.