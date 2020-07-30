Высоцкая рассказала о намерении 82-летнего Кончаловского сесть на шпагат

30.07.2020, 11:30, Разное

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что ее супруг Андрей Кончаловский намерен сесть на шпагат, несмотря на 82-летний возраст. До конца года он планирует делать упражнения по растяжке, чтобы в итоге сесть на шпагат.

Такую задачу поставил перед собой сам Кончаловский, отметила его супруга. Он уже приобрел машинку, позволяющую повысить растяжку. Также режиссер занимается скандинавской ходьбой и придерживается здорового диетического питания.

Юлия Высоцкая не только полностью солидарна с мужем, но и сама поддерживает физическую форму на высоком уровне. Вместе с Кончаловским скандинавской ходьбой они начали заниматься три года назад. Специальные палки они брали с собой даже, когда ездили отдыхать за границу, об этом телеведущая рассказывала в своем YouTube-шоу «Мне это нравится».