Происхождение все увеличивающихся «Врат в Ад» в Сибири

30.07.2020, 10:57, Разное

Телекомпания BBC выпустила видеосюжет «Огромная сибирская дыра в земле становится все больше», посвященный Батагайскому кратеру. Этот географический объект также носит название «Врата в Ад». Ученые, исследуя этот кратер, изучают климат прошлого нашей планеты и глобальное потепление.

Доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник геологического факультета МГУ Владимир Сывороткин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем уникальность этого географического объекта и «почему огромная сибирская дыра в земле» расширяется.

Под слоем вечной мерзлоты

По словам ученого, с точки зрения формы Батагайку сложно называть кратером, скорее это овраг. При этом его происхождение связано не только с деятельностью покорителей Сибири, осваивавших данную территорию.

— Кратер — название не очень удачное. Да, округлость склона есть, но он вытянут чуть ли не на километр явно по какой-то разломной зоне, — предполагает Сывороткин.

Если углубляться в историю, то в 1939 году, буквально перед Великой Отечественной войной, в этих местах, относящихся к Верхоянскому району Якутии, началась разработка месторождений олова. Был основан поселок Батагай, а в 1960 году в 8 километрах к юго-востоку от него был вырублен участок леса. Почва просела и вскрыла все, что тысячелетиями хранилось под слоем вечной мерзлоты, включая останки животных и растений.

Владимир Сывороткин рассказал, что встречался с подобными явлениями в экспедициях на Чукотке в 1970-х годах.

— Вечная мерзлота — такое нежное образование. Едет вездеход по колее, и он может проехать только в одиночку. Второй едет уже по другой траектории, потому что мох начинает таять, превращаясь в грязь. Здесь примерно такая же история, — поделился опытом ученый.

Секрет расширения

К слову, местное население называет Батагайку «вратами ада», поскольку овраг имеет термокарстовое происхождение, когда верхние слои земли разрушаются путем протаивания. Тем более в Якутии летом бывает и 30 градусов жары, хоть и недолго. Стоит вечную мерзлоту чуть затронуть — вырубить лес, например — и «все поплывет», говорит ученый.

— С учетом того, что территория оврага постоянно расширяется, там постоянные оползни, все течет. В таких местах обычно царит хаос. Тем более летом там наверняка все это плывет и хлюпает, — заявил Сывороткин.

По прогнозам эксперта, термокарстовое образование будет и дальше расширяться, если его стенки никак не укрепят. Однако есть ли в этом необходимость, большой вопрос. Размеры Батагайки впечатляют: длина — около километра, ширина — 800 метров, глубина максимальная — 100 метров, а значит и материала для исследований достаточно.

— Некоторая уникальность этого места состоит в том, что оно вскрылось. Оно может быть привлекательным и для разных исследователей, и как туристический объект тоже, особенно если в нем разрешат покопаться. Любители найдутся. Ведь в таких условиях сохраняются и шкуры животных с волосяным покровом, и тысячелетние породы, — считает Сывороткин.

Также рядом с оврагом находится поселок с аэропортом, куда можно прибыть обычным рейсом из Якутска, что может привлекать и иностранных ученых.

Владимир Сывороткин напомнил о глобальном потеплении в Арктике из-за дегазации в глубинах Северного Ледовитого океана, когда со дна поднимаются метан, водород. И если на поверхности температура воздуха минус 30 градусов Цельсия, то в воде она редко опускается до минус 1,5 градуса, а в глубинах вода еще теплее. Данные процессы способствуют образованию пятен аномального тепла в Арктике в условиях вечной мерзлоты, и это не связано с деятельностью человека. Так что термокарстовые образования можно наблюдать не только в Якутии, и их число будет увеличиваться.