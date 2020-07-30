 

Для Боярского стали сюрпризом долги за услуги ЖКХ: Меня вряд ли нашли бы

30.07.2020, 11:31, Разное

Согласно данным на официальном портале Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Михаил Боярский в полном объеме не оплатил жилищно-коммунальные услуги. Правда, сумму задолженности нельзя назвать большой. Актеру нужно заплатить всего 200 рублей.

Любопытно, что Михаил Сергеевич слышит об этом долге впервые. В разговоре с журналистами артист отметил, что приставы его не ищут, да и скрываться он не собирается. Боярский признался: представители ФССП его не нашли бы, реши он спрятаться.

Сейчас артист с женой Ларисой Луппиан находится на даче. Он уехал за город еще весной.

Отметим, что Михаил Сергеевич неоднократно был оштрафован за парковку в неположенном месте. Последний раз с артиста взыскивали три тысячи рублей. Однако оплачивать штраф он отказался.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2018 в 5:29 PST

Недавно Боярский напугал поклонников своим внешним видом. Артист осунулся, стал выглядеть гораздо старше. Михаилу Сергеевичу пришлось объясняться. Он ответил весьма остроумно.





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