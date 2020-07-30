 

Жителей Приморья просят не подкармливать косаток и белух

30.07.2020, 11:23, Разное

Председатель общественной организации “Эковахта Сахалина” Дмитрий Лисицын попросил жителей Приморья не кормить косаток и белух, передает Пятый канал. Животные, освобожденные из печально известной “китовой тюрьмы”, успели привыкнуть к людям, поэтому их часто можно заметить поблизости от берега.

Они позволяют гладить себя и едят корм с рук. Последнее обстоятельство не идет животным на пользу: они должны научиться самостоятельно добывать пищу.





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