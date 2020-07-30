Семья Фургала начала сбор средств на услуги адвокатов

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30.07.2020, 11:16, Новости дня

Родственники арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявили о сборе помощи на оплату услуг адвокатов, информирует краевое отделение ЛПДР.

«Мы решили создать фонд помощи, но на его создание могло уйти до четырех месяцев. Было принято другое решение, и была нанята адвокатская коллегия … для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчетный счет для оплаты адвокатов», – сказала сестра Фургала Галина в видеообращении, которое размещено в аккаунте партии в Instagram.

По ее словам, у семьи экс-главы региона нет возможности оплатить услуги юриста, поэтому они решили обратиться за помощью. О поступивших средствах родственники Фургала обещают отчитываться каждый месяц.

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Публикация от ЛДПР в Хабаровском крае (@ldpr27) 29 Июл 2020 в 9:04 PDT

Тем временем публицист и писатель Армен Гаспарян высказал мнение, что семья Фургала владеет активами на миллиарды рублей и может позволить себе оплачивать услуги адвокатов без посторонней помощи. «Семья Фургала владеет в Хабаровском крае активами с общим балансом на 2019 год в более чем 5,3 миллиарда рублей», – написал Гаспарян в Twitter.

Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 





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