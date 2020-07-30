Личное: Три совета для законной жены

30.07.2020, 11:15, Разное

Кто, если не Ксения Бородина, знает секрет семейного счастья? У самой Ксении счастье было не раз и не два, и всё — по одному сценарию.

Ксюша настолько хорошая, что спасительные тайны уже не держит в себе и охотно делится ими.



Фото: Соцсети

Ну, что, московские давалки и сербские проститутки, поехали изучать опыт публичной мамочки о счастье в семейной жизни?

Главное, считает Бородавка — сохранить страсть.

Как сохранить, если ты — у плиты, а он рубится в танчики? И это — в лучшем случае. Вполне возможно, что ты — на работе, а он — в переписке на сербском.

Правильный ответ: сбагрить детишек (и от предыдущих мужиков тоже) нянькам, а самим устроить романтический вечер.

«Нужно всегда помнить, чем вы привлекли своего мужчину, а чем он — вас. Необходимо быть не только родителями, но и парой, любовниками. Потому что, когда ваши дети вырастут и начнут жить своей жизнью, вы останетесь с супругом вдвоем. И если вы все эти годы жили только для детей, то окажетесь практически чужими друг другу. Так что находите время для того, чтобы проводить его со своим любимым мужчиной».

Йохо! Чем привлекли? Любовью. У мужа — любовь к халяве. У жены — любовь к рынку подделок на Дубровке.

Зачем сваливать детей на нянь? Непонятно.

Следующий совет касается дрессировки мужа. Пока он пытается научить кота Шантика трюкам, вы научите его жизни.

«Раньше мой муж не очень любил дарить цветы, не понимал, что тут такого важного. Но, видя, как я радуюсь таким проявлениям внимания, стал преподносить мне сюрпризы. В моем доме всегда есть цветы от мужа. И это прекрасно!»

Конечно, лучше бы он привык подносить бриллианты, но на безрыбье и цветы сойдут. Всяким проституткам, поди, и цветы не дарят!

А всё почему? Потому что Ксюха — дрессировщица дрессировщика.

Однако о московских давалках забывать приличной жене не стоит. Третий совет Ксении курам в законе — следить за собой.

Есть минутка? Выщипала брось. Появилась вторая? Прореди и её.

«У меня дома огромное количество разных баночек, обожаю всяческие косметические средства и новинки. Но в данном случае не надо воспринимать мои слова как чистый эгоизм, что нужно забить на все и всех и думать о собственных интересах. Надо находить баланс, а в нем внимание к себе должно занимать очень важное место!»

Ну, в этом месте Ксюха видимо перечитала меня немного излишне.

Любовь к себе — это, конечно, важно, но баночками её не измерить. Уход должен быть с умом, которого, судя по внешнему виду Бородавки, у неё нет.

Впрочем, всегда же есть фотошоп и фейстюн!

Главное ведь, не идеальные отношения с мужем, а красивая картинка счастливой семейной жизни в соцсети для эскортниц.

Что, давалки, врубились теперь, что связываться с мудрой Ксюшей бесполезно — она вас победит своим счастьем?