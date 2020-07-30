Агата Муцениеце узнала, когда и где встретит новую любовь

30.07.2020, 11:09, Разное

Агата Муцениеце в последнее время увлечена разнообразными гаданиями в соцсети Instagram. С их помощью актриса узнала, когда и где встретит свою новую любовь.

Как пишет издание «Телепрограмма», расставшаяся с мужем Агата Муцениеце до сих пор остаётся одна. В то же время Павел Прилучный уже демонстрировал публике свое новое увлечение. Обрести желанную любовь его экс-супруга решила с помощью интернета. На страницах социальной сети Instagram она нашла специальное приложение для гаданий. Программа настолько понравилось Агате Муцениеце, что она вместо одного вопроса задала сразу четыре. Актрису интересовала ее дальнейшая судьба и личная жизнь. Девушке удалось узнать, когда и где именно она наконец-то встретит возлюбленного.

Как оказалось, изменения в любовных делах ждут звезду уже в этом году. Далее приложение для гадания назвало специальность будущего жениха, он будет военным. А встретит его Муцениеце в стенах какого-то техникума. Однако на этом подарки судьбы для артистки не закончатся, и уже в декабре она найдет очередного ухажёра. Причем произойдет это за пределами России, в Турции. Новый житель будет хоккеистом и встретится он на пути селебрити на католическое Рождество.

Стоит напомнить,что официальный развод Муцениеце и Прилучный получили в июне. После девяти лет брака они расстались из-за постоянных ссор и рукоприкладства со стороны мужа. В браке у пары родились сын Тимофей и дочь Мия, которые остались жить с мамой. При этом отец регулярно берет детей к себе, проводя с ними выходные. Вполне возможно, считают некоторые поклонники артистки, публикацией о гаданиях на любовь она потроллила своего бывшего мужа.