 

В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий РФ и Украины

30.07.2020, 11:08, Новости дня

Встречи с главами дипломатических миссий РФ и Украины в связи с задержанием Белоруссии российских граждан прошли в МИД Белоруссии, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

«Завершились встречи, поочередно были приглашены в МИД посол РФ в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский», – сказал Глаз, передает ТАСС.

Пресс-секретарь сообщил, что в ближайшее время МИД распространит по итогам встреч сообщение.

В ведомстве также уточнили, что МИД Белоруссии запросил у посла РФ разъяснения о целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск завил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. 





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