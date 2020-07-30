 

Жену экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало вызвали на допрос, ее сестру задержали

30.07.2020, 11:06, Новости дня

Жену белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Веронику вызвали на допрос в министерство внутренних дел Беларуси. Об этом она сообщила журналистам 30 июля, пишет портал TUT.BY.

По словам Цепкало, повестку вручили сегодня утром сотрудники ГАИ, остановившие ее машину.

“Также хочу заявить, что сегодня утром мою сестру, сотрудницу “Белгазпромбанка”, неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Куда увезли – я не знаю. Может быть, это МВД – для дачи показаний, может быть, КГБ”, – сказала она.

Цепкало заявила, что расценивает это как политическое давление на кампанию объединенного штаба.

Издание пишет, что женщину вызвали на допрос в рамках проверки, которую проводят в отношении ее мужа по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи. Он утверждал, что Цепкало не заплатил ему за услуги по проектированию и строительству дома. Цепкало назвал слова застройщика “чушью”.

Валерий Цепкало 24 июля уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. Он собирался участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, однако ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб Цепкало предоставил в поддержку его выдвижения.

Цепкало и бывший глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико считались главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко, но последнего тоже не допустили к выборам – его арестовали по обвинению в финансовых преступлениях (вероятно, задержание сестры Вероники Цепкало связано с делом Бабарико).

В связи с этим 16 июля штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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