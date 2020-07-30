Капитан “Реал Мадрида” Серхио Рамос и Пилар Рубио покинули роддом с новорожденным сыном

30.07.2020, 11:01, Разное

В минувшее воскресенье, 26 июля, 34-летний футболист Серхио Рамос и его супруга, 42-летняя телеведущая Пилар Рубио, стали родителями уже в четвертый раз. У пары снова родился мальчик. Вчера вечером Пилар и маленького Максимо Адриано выписали из больницы La Moraleja Hospital в Мадриде, и покидали они ее пределы в сопровождении Серхио и старших сыновей/братьев – Серхио Рамоса Рубио-младшего, Марко и Алехандро Рамоса Рубио. Но так как их семейство известно на всю Испанию, у выхода из родильного отделения их поджидала толпа фотографов и журналистов.

Напомним, Серхио Рамос и Пилар Рубио встречаются с 2012 года. Ради Серхио Пилар оставила бойфренда, с которым была вместе почти десять лет. В июне прошлого года Серхио и Пилар сыграли свадьбу. Пара поженилась в Севильском кафедральном соборе, крупнейшем готическом соборе Европы. На праздник были приглашены все звезды испанского футбола. Также среди гостей были замечены Дэвид и Виктория Бекхэм. По данным зарубежных СМИ, на роскошную свадьбу пара потратила более трех миллионов евро.

Пара воспитывает троих сыновей: в 2014 году у них родился Серхио Рамос Рубио-младший, в 2015-м – Марко, в марте 2018-го – Алехандро Рамос Рубио.

О четвертой беременности Пилар стало известно в январе этого года. Супруги рассказали об этом весьма необычным способом – в прямом телеэфире. Рубио появилась в программе El Hormiguero, на ее живот была направлена видеопроекция зарождающегося младенца. После этого ведущий спросил у Пилар, можно ли их с Серхио поздравлять, и она ответила “Да, можно”.