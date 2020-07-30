Ученые объяснили, что происходит с телом человека при отказе от секса

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30.07.2020, 10:53, Разное

Тело человека, отказавшегося от секса, меняется и теряет тонус. Учёные рассказали о последствиях полового воздержания.
Как пишет «Слово и дело», регулярное занятие сексом способно улучшить настроение человека. К таким выводам пришел Сари Купер, специалист в области секс-терапии. Более того, благодаря интимным отношениям можно даже улучшить фигуру, уменьшив объем талии. Отсутствие же секса негативно влияет на жизнь человека, ухудшая общий жизненный тонус и делая его вялым.

Потеря сексуального влечения приводит к состоянию подавленности, что чревато развитием депрессии. При этом влияние отказа от половой жизни у каждого может отмечаться по своему. После продолжительного игнорирования секса редкие моменты близости для многих женщин приводят к дискомфорту, а с наступлением менопаузы интим становится особенно важным в жизни представительниц прекрасного пола. Кроме того, во время менструаций половые отношения способны облегчить болевые ощущения, также они понижают риски возникновения инфекций в мочевыводящих путях.

Частые занятия сексом улучшают стрессоустойчивость, а в более зрелом возрасте, по данным геронтологов, повышают когнитивные функции. В процессе эксперимента сексуально активная часть волонтеров дала больше правильных ответов на тестах. Вопросы, включенные в анкетирование, показывали развитие пространственных и вербальных навыков.





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