Новое устройство разработчиков повысит мощь российских танков

30.07.2020, 10:53, Разное

Военные эксперты выяснили, как повысить ударную силу российских танков и иной артиллерийской техники. Сотрудники ЦНИИточмаш и Тульского государственного университета запатентовали новое устройство с эффектом, повышающим бронепробивное действие.

Начальник отдела ЦНИИточмаша, занимающегося разработкой стрелковых боеприпасов, Алексей Щекин отметил, что разработчики изменили конструкцию «ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда». Это позволило значительно повысить эффективность артиллерийских боеприпасов, а также снарядов для танков и противотанковых пушек.

Благодаря новой конструкции разработчики собираются увеличить удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда. При этом его устойчивость к деформации аналогичным образом станет выше, что и позволит улучшить его эффективность.