Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене служащего ЧФ
30.07.2020, 10:53, Новости дня
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на разведку Украины военнослужащего Черноморского флота (ЧФ) России.
Видео опубликовано на YouTube-канале «Вести Крым».
На кадрах видно, как оперативники задерживают мужчину и заводят его в микроавтобус. В момент задержания тот несколько раз выкрикивает: «Не надо, мужики, не бейте».
При этом нанесения каких-либо ударов на видео не видно.
Затем в ролике показывается, как мужчину под руки заводят в дверь, рядом с которой висит табличка «Севастопольский гарнизонный военный суд». В самом здании подозреваемого заводят в «клетку».
Ранее сообщалось, что военнослужащий ЧФ РФ заключен под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
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