Полиция начала проверку после драки депутатов заксобрания Ульяновской области

30.07.2020, 10:53, Новости дня

Стражи порядка проводят проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили в пресс-службе правления МВД по региону.

«По данному факту проводится проверка», – сказала РИА «Новости» представитель УМВД по Ульяновской области.

Комиссия по этике законодательного собрания Ульяновской области также разберется в конфликте депутатов, переросшем в драку, сообщила пресс-служба реготделения «Единой России» со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко.

«Конфликт на заседании заксобрания Ульяновской области произошел по вине члена партии КПРФ, но это не дает основание для несдержанных действий. Эмоции захлестнули, то, как стали развиваться события, не красит нашего коллегу по партии. Нужно уметь свою точку зрения отстаивать иными парламентскими методами, а не кулаками. Нам надо серьезно разобраться, что и сделает комиссия по этике областной думы и правоохранители», – сообщил Ревенко.

Напомним, в среду заседание парламента Ульяновской области пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по словам первого зампреда заксобрания, главы фракции «Единая Россия» Василия Гвоздева, спровоцировали представители КПРФ.

На видео, которое в Instagram выложил депутат Госдумы Алексей Куринный, видно, что потасовка завязалась после того, как один из депутатов от «Единой России» попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина с подписью «голубки».

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Публикация от Алексей Куринный (@alekseikurinnyi) 29 Июл 2020 в 5:47 PDT

По данным реготделения «Единой России», депутаты от КПРФ пытались сорвать заседание парламента несколько раз: в первой его части они положили на стол одному из депутатов рыбу, затем развесили «нелицеприятные» плакаты, а позже спровоцировали потасовку. Руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов, в свою очередь, ранее заявлял, что провокаций со стороны коммунистов не было, а первыми начали драку депутаты от «Единой России», которые, по его словам, пришли на заседание пьяными.