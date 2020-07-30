 

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения установил рекорд продаж

30.07.2020, 10:50, Новости дня

Обновленный кроссовер Hyundai Creta продолжает демонстрировать рекордные продажи на рынке.

Напомним, выход автомобиля состоялся в марте нынешнего года, тогда как текущий рекорд уже составляет порядка 20 тысяч экземпляров. Также важно указать, что около 55 тысяч клиентов оформили предварительные заказы на паркетник Hyundai Creta. Напомним, автомобиль отличается стильной двухуровневой оптикой, а также улучшенной решеткой радиатора и модернизированными задними фонарями.

Также по салону следует отметить цифровую приборную панель, мультимедийную систему нового поколения с сенсорным дисплеем. Уже к лету Hyundai Creta появится также на российском рынке, но точная дата пока не названа.





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