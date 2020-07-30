 

Смартфон IPhone 12 Pro Max могут оснастить рекордно ёмким аккумулятором

30.07.2020, 10:50, Новости дня

Компания Apple намерена оснастить новый смартфон усиленным аккумулятором с емкостью более 4000 мАч.

В частности, известна маркировка батареи – А2389. Аналогичные данные принадлежат важным компонентам линейки устройств iPhone. Вместе с тем американские разработчики ранее никогда не применяли аналогичные по емкости аккумуляторы для своих устройств. Предполагается, что модель смартфона iPhone 12 Pro Max получит батарею на 4380 мАч.

Также есть предположения относительно более упрощенного аккумулятора на 3687 мАч, однако к этой версии склонны меньшее число аналитиков. Представители компании все еще скрывают подробности относительно предстоящих устройств iPhone 12 до официальной презентации.





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