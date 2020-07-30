 

Киев не исключил запроса на экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

30.07.2020, 10:48, Новости дня

Правоохранительные органы Украины рассмотрят возможность экстрадиции или других правовых действий относительно россиян, задержанных в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Вопрос о возможной экстрадиции (задержанных в Белоруссии) или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск завил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. 





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