Шнуров назвал Дегтярева стойким человеком

30.07.2020, 10:48, Новости дня

Музыкант, генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, который прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих в городе событиях, назвал врио губернатора региона Михаила Дегтярева стойким человеком.

Отвечая на вопрос ведущего «Эха Москвы» Алексея Нарышкина о том, какое впечатление на него производит Дегтярев, Шнуров сказал, что врио губернатора Хабаровского края в данный момент находится «в очень сложной ситуации».

«Но мне он показался таким… человеком стойким – вот что я могу сказать. Я думаю, что, конечно, у него очень много ошибок, которые он совершил по прилете. Как он дальше будет себя вести, это зависит от него», – добавил он.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

После этого в Хабаровске начались несогласованные акции в поддержку Фургала.