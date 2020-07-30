Мнение: Почему люди спускают миллионы на компьютерные игры

30.07.2020, 10:45, Разное

Смешно читать про людей, которые тратят огромные суммы на донат в компьютерных играх и на игровые предметы. Как авторы статей, так и комментаторы удивляются спущенным на игры деньгам, как будто в этом есть что-то новое или необычное.

Я тоже грешен, я тоже транжирил деньги на игровые предметы. Несколько лет назад я купил в Доте понравившегося мне курьера за 15 рублей. Вместе с тем в итоге я оказался всё же в плюсе: я провёл инвентаризацию бесплатно выпавших мне предметов и продал самые дорогие из них, выручив около 6 тысяч.

Вот типичная статья про людей, которые делают крупные покупки в компьютерных играх:

https://www.iphones.ru/iNotes/samye-krupnye-kity-10-chelovek-potrativshih-bolshe-vsego-deneg-na-vnutriigrovye-pokupki-07-02-2020

На первый взгляд кажется, будто выкидывать крупные суммы на покупки в играх — это ужас какое расточительство. Но, если вдуматься, чем же эти траты отличаются от расходов на автомобили? На зарубежные поездки? На посиделки в ресторанах с друзьями? На дорогую брендовую одежду?

Менеджер Колесников потратил миллион на покупку автомобиля, хотя на работу он вполне мог бы ездить и на метро. Менеджер Гейман потратил 100 тысяч рублей на скины для ножей и автоматов в «Каунтер Страйке», хотя он вполне мог бы играть и безо всяких скинов. В среде людей старше 35 лет Колесников будет считаться абсолютно нормальным человеком, а Гейман — дурачком, который не умеет обращаться с деньгами.

На практике разницы между статусным потреблением в реальной жизни и статусным потреблением в компьютерных играх практически нет. И там, и там люди покупают предметы роскоши, чтобы лучше выглядеть. Тем не менее в реальной жизни глаз у людей уже замылен, и они считают бессмысленную растрату денег нормальной, тогда как игровые покупки — явление относительно новое, и потому его ещё можно оценивать с позиций здравого смысла.

Сейчас мне наверняка приведут список типичных оправданий, которые подкладываются под статусное потребление. Дорогой автомобиль безопаснее дешёвого, отпуск на море необходим для здоровья, брендовая одежда дольше носится и прочая, и прочая. Что же: у игроков тоже есть свои отмазки. Цена игровых предметов постоянно скачет, и потому их можно расценивать как инвестиции. Год назад ты купил нож за 1000 рублей, а сейчас он стоит уже 10 тысяч. Чем не гешефт?

Заработать на торговле предметами, конечно, удаётся немногим, но, с другой стороны, и польза от отпуска на море тоже обычно не окупает долгих месяцев выплаты кредита.

Есть и другие причины тратить деньги на игры. В той же Доте, например, орудуют так называемые бустеры: профессиональные спортсмены, которые за небольшую мзду поднимают рейтинг игрока, участвуя за него в рейтинговых матчах. Новичкам с рейтингом в 1000 ММР часто кажется, что они должны играть на рейтинге в 3000 ММР, но поднять свой рейтинг самостоятельно они не могут, так как часто проигрывают из-за плохой игры товарищей по команде. Тогда новички они нанимают бустеров, и те поднимают им рейтинг, играя под их аккаунтом. Бустеры, в свою очередь, опускают рейтинг всех остальных, так как выиграть, играя против бустера, довольно сложно.

Как видите, даже у тех, кто равнодушен к внешней стороне вопроса, есть иногда убедительные предлоги, чтобы закинуть деньги в любимую игру. Кстати, постепенно растёт и рынок игровых тренеров, которые учат любителей правильно играть. Час обучения в Доте, раз уж мы начали про неё говорить, стоит в среднем 500-600 рублей.

Технически, повторюсь, нет особой разницы, куда геймер потратил 20 тысяч: на крутые кроссовки в реальной жизни или на крутой меч в игре. Через десять лет и та, и другая вещь потеряет большую часть своей ценности: кроссовки сносятся и придут в негодность, а меч морально устареет вместе с игрой, в которой он был куплен.

Вместе с тем видеоигры практически не регулируются законом, поэтому в них встречаются такие некрасивые явления, как, скажем, лутбоксы: аналоги игровых автоматов в реальной жизни. Зависимые люди спускают иногда на лутбоксы или свою зарплату, или украденные у родителей деньги. Кстати, обычно заболевают чумой азарта так называемые казуальные геймеры: случайные игроки, которые не хотят и не умеют играть в сложные игры. В зоне риска находятся, например, дети строгих родителей, которых в школьном возрасте взрослые пытаются оберегать от нормальных компьютерных игр.

Подведу итог

Я ни в коем случае не агитирую ни за покупку игровых предметов, ни, тем более, за донат. Однако я призываю обратить внимание на виртуальную реальность, так как в ней, как в зеркале, отражаются сейчас наши старые привычки, всю нелепость которых мы своими замыленными глазами уже не замечаем.